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НХЛ. Анахайм в овертайме побеждает Каролину, поражения Даллас и Миннесоты
Результаты тура НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 12 на 13 января состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Каролина" – "Анахайм"
2 – 3 после ОТ (0-1; 0-0; 2-1; 0-1)
"Оттава" – "Даллас"
3 – 2 (0-1; 2-0; 1-1)
"Питтсбург" – "Тампа-Бей"
2 – 5 (1-0; 0-2; 1-3)
"Вегас" – "Миннесота"
4 – 1 (0-1; 1-0; 3-0)
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