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НХЛ. Анахайм в овертайме побеждает Каролину, поражения Даллас и Миннесоты

Хоккей

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Анахайм в овертайме побеждает Каролину, поражения Даллас и Миннесоты

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 12 на 13 января состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Каролина" – "Анахайм"

2 – 3 после ОТ (0-1; 0-0; 2-1; 0-1)

"Оттава" – "Даллас"

3 – 2 (0-1; 2-0; 1-1)

"Питтсбург" – "Тампа-Бей"

2 – 5 (1-0; 0-2; 1-3)

"Вегас" – "Миннесота"

4 – 1 (0-1; 1-0; 3-0)

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