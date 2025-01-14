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НХЛ. Калгари побеждают Чикаго, поражения Флориды и Лос-Анджелес

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Калгари побеждают Чикаго, поражения Флориды и Лос-Анджелес

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 13 на 14 января состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Филадельфия" – "Флорида"

4 – 3 (0-2; 1-0; 3-1)

"Чикаго" – "Калгари"

2 – 5 (1-3; 1-2; 0-0)

"Эдмонтон" – "Лос-Анджелес"

1 – 0 (0-0; 1-0; 0-0)

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