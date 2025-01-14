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НХЛ. Калгари побеждают Чикаго, поражения Флориды и Лос-Анджелес
Результаты тура НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 13 на 14 января состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Филадельфия" – "Флорида"
4 – 3 (0-2; 1-0; 3-1)
"Чикаго" – "Калгари"
2 – 5 (1-3; 1-2; 0-0)
"Эдмонтон" – "Лос-Анджелес"
1 – 0 (0-0; 1-0; 0-0)
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