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НХЛ. Баффало побеждает Каролину, Миннесота проигрывает Эдмонтону
Результаты тура НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 15 на 16 января прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Баффало" – "Каролина"
4 – 2 (1-0; 2-0; 1-2)
"Миннесота" – "Эдмонтон"
3 – 5 (2-2; 1-1; 0-2)
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