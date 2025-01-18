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НХЛ. Питтсбург побеждает Баффало, Вегас проигрывает Каролине
Результаты тура НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 17 на 18 января прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Баффало" – "Питтсбург"
2 – 5 (1-0; 0-3; 1-2)
"Каролина" – "Вегас"
3 – 2 (0-0; 1-1; 2-1)
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