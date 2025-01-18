  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. НХЛ. Питтсбург побеждает Баффало, Вегас проигрывает Каролине
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НХЛ. Питтсбург побеждает Баффало, Вегас проигрывает Каролине

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Питтсбург побеждает Баффало, Вегас проигрывает Каролине

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 17 на 18 января прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Баффало" – "Питтсбург"

2 – 5 (1-0; 0-3; 1-2)

"Каролина" – "Вегас"

3 – 2 (0-0; 1-1; 2-1)

По теме
yellow-arrow
НХЛ. Баффало побеждает Каролину, Миннесота проигрывает Эдмонтону
yellow-arrow
НХЛ. Калгари побеждают Чикаго, поражения Флориды и Лос-Анджелес
yellow-arrow
НХЛ. Анахайм в овертайме побеждает Каролину, поражения Даллас и Миннесоты
НХЛ
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости