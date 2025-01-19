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НХЛ. Чикаго побеждает Вегас, поражения Виннипег и Эдмонтон
Результаты тура НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 18 на 19 января прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Нью-Джерси" – "Филадельфия" – 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
"Оттава" - "Бостон" - 6:5 после Б (2:2, 1:2, 2:1, 0:0, 1:0)
"Колорадо" – "Даллас" – 6:3 (1:1, 3:0, 2:2)
"Флорида" - "Анахайм" - 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
"Виннипег" – "Калгари" – 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
"Монреаль" – "Торонто" – 3:7 (3:0, 0:2, 0:5)
"Тампа-Бей" – "Детройт" – 5:1 (1:0, 4:1, 0:0)
"Вашингтон" - "Питтсбург" - 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
"Айлендерс" - "Сан-Хосе" - 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)
"Чикаго" – "Вегас" – 5:3 (3:1, 1:2, 1:0)
"Нэшвилл" – "Миннесота" – 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)
"Юта" - "Сент-Луис" - 4:2 (3:1, 1:1, 0:0)
"Сиэтл" – "Лос-Анджелес" – 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)
"Ванкувер" – "Эдмонтон" – 3:2 (3:0, 0:2, 0:0)
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