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НХЛ. Монреаль в овертайме побеждает Рейнджерс, Детройт проигрывает Даллас

Хоккей

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Монреаль в овертайме побеждает Рейнджерс, Детройт проигрывает Даллас

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 19 на 20 января прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Монреаль" – "Рейнджерс"

5 – 4 после ОТ (1-2; 2-2; 1-0; 1-0)

"Даллас" – "Детройт"

4 – 1 (3-0; 0-0; 1-1)

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