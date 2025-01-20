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НХЛ. Монреаль в овертайме побеждает Рейнджерс, Детройт проигрывает Даллас
Результаты тура НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 19 на 20 января прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Монреаль" – "Рейнджерс"
5 – 4 после ОТ (1-2; 2-2; 1-0; 1-0)
"Даллас" – "Детройт"
4 – 1 (3-0; 0-0; 1-1)
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