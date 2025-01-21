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НХЛ. Бостон побеждает Сан-Хосе, Чикаго уступает Каролине

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Бостон побеждает Сан-Хосе, Чикаго уступает Каролине

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 20 на 21 января прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Бостон" – "Сан-Хосе"– 6:3 (1:1, 1:2, 4:0)

"Колорадо" – "Миннесота" – 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

"Сиэтл" – "Баффало" – 6:4 (2:1, 2:2, 2:1)

"Вегас" – "Сент-Луис" – 4:5 после Б (1:2, 1:2, 2:0, 0:0, 1:2)

"Айлендерс" – "Коламбус" – 3:1 (0:1, 3:0, 0:0)

"Торонто" – "Тампа-Бэй" – 5:3 (1:0, 2:1, 2:2)

"Чикаго" – "Каролина" – 3:4 после ОТ (2:0, 1:2, 0:1, 0:1)

"Юта" – "Виннипег" – 5:2 (0:0, 2:0, 3:2)

"Лос-Анджелес" – "Питтсбург" – 1:5 (0:2, 1:2, 0:1)

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