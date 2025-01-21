Форвард сборной Латвии дебютирует в НХЛ в возрасте 29 лет

Латвийский хоккеист "Филадельфии Флайерз" Родриго Аболс дебютирует в НХЛ против в матче с "Детройт Ред Уингз". Об этом сообщается в аккаунте клуба в соцсети Х.

29-летний форвард в нынешнем сезоне вернулся в Северную Америку, подписав контракт с "Флайерз". В фарм-клубе он провел 34 матча и набрал 19 (9+10) очков.

"Филадельфия" проведет домашнюю встречу с "Детройтом" в ночь на 22 января.