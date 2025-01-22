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НХЛ. Филадельфия в овертайме побеждает Детройт, Эдмонтон минимально проигрывает Вашингтону
Результаты тура НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 21 на 22 января прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Монреаль" – "Тампа-Бэй" – 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)
"Рейнджерс" – "Оттава" – 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)
"Филадельфия" – "Детройт" – 2:1 после ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)
"Даллас" - "Каролина" - 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
"Нэшвилл" - "Сан-Хосе" - 7:5 (1:4, 2:1, 4:0)
"Эдмонтон" – "Вашингтон" – 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
"Анахайм" – "Флорида" – 2:5 (2:3, 0:0, 0:2)
"Ванкувер" – "Баффало" – 2:3 (0:1, 2:0, 0:2)
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