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Впервые за 24 года. Университетская сборная Украины — бронзовый призер Зимней Универсиады-2025
Уверенная победа
Фото: Sportarena
22 января студенческая сборная Украины по хоккею завоевала бронзу Универсиады-2025, победив США со счетом 5:3.
Наша команда повела в счете уже на второй минуте, когда отличился Артем Портной. Уже через минуту американцы восстановили паритет - 1:1.
Уже через 6 минут украинцы снова вышли вперед и с таким счетом ушли на перерыв. Впервые разница достигла двух голов на старте второго периода после заброшенной шайбы Артема Целогородцева.
Дубль к завершению второго периода оформил Кругляков, реализовав большинство. Перед заключительной 20-минуткой гости сократили отставание - 4:2.
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В третьем периоде команды обменялись заброшенными шайбами, финальный свисток зафиксировал счет 5:3 в пользу сборной Украины. Таким образом наша команда впервые за 24 года завоевала медаль зимней Универсиады.
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