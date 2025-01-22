Впервые за 24 года. Университетская сборная Украины — бронзовый призер Зимней Универсиады-2025

22 января студенческая сборная Украины по хоккею завоевала бронзу Универсиады-2025, победив США со счетом 5:3.

Наша команда повела в счете уже на второй минуте, когда отличился Артем Портной. Уже через минуту американцы восстановили паритет - 1:1.

Уже через 6 минут украинцы снова вышли вперед и с таким счетом ушли на перерыв. Впервые разница достигла двух голов на старте второго периода после заброшенной шайбы Артема Целогородцева.

Дубль к завершению второго периода оформил Кругляков, реализовав большинство. Перед заключительной 20-минуткой гости сократили отставание - 4:2.

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В третьем периоде команды обменялись заброшенными шайбами, финальный свисток зафиксировал счет 5:3 в пользу сборной Украины. Таким образом наша команда впервые за 24 года завоевала медаль зимней Универсиады.

Универсиада-2025

Украина — США - 5:3 (2:1, 2:1, 1:1, 1:1)

Шайбы Украины: Портной, 2, Кругляков, 9, 40, Целогородцев, 25, Кривоножкин, 42