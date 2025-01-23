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НХЛ. Лос-Анджелес минимально обыгрывает Флориду, поражения Колорадо и Торонто
Результаты тура НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 22 на 23 января прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Нью-Джерси" – "Бостон" – 5:1 (0:1, 4:0, 1:0
"Торонто" – "Коламбус" – 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)
"Колорадо" – "Виннипег" – 2:3 после ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 0:1)
"Лос-Анджелес" – "Флорида" – 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)
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