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НХЛ. Эдмонтон побеждает Ванкувер, поражения Коламбус и Оттавы

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Эдмонтон побеждает Ванкувер, поражения Коламбус и Оттавы

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 23 на 24 января состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Детройт" – "Монреаль" – 4:2 (2:0, 2:2, 0:0)

"Рейнджерс" – "Филадельфия" – 6:1 (2:1, 1:0, 3:0)

"Бостон" – "Оттава" – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

"Каролина" - "Коламбус" - 7:4 (0:2, 5:2, 2:0)

"Миннесота" – "Юта" – 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

"Сент-Луис" – "Вегас" – 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)

"Эдмонтон" - "Ванкувер" - 6:2 (3:0, 2:2, 1:0)

"Калгари" - "Баффало" - 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)

"Анахайм" - "Питтсбург" - 5:1 (2:0, 0:1, 3:0)

"Сиэтл" – "Вашингтон" – 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

"Сан-Хосе" - "Нэшвилл" - 5:6 (2:3, 3:2, 0:1)

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