  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. НХЛ. Тампа в овертайме побеждает Чикаго, поражения Юты и Вегас
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НХЛ. Тампа в овертайме побеждает Чикаго, поражения Юты и Вегас

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Тампа в овертайме побеждает Чикаго, поражения Юты и Вегас

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 24 на 25 января прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Айлендерс" – "Филадельфия"

3 – 1 (2-1; 1-0; 0-0)

"Даллас" – "Вегас"

4 – 3 (1-1; 3-1; 0-1)

"Виннипег" – "Юта"

5 – 2 (1-0; 1-1; 3-1)

"Чикаго" – "Тампа-Бэй"

3 – 4 после ОТ (2-1; 1-1; 0-1; 0-1)

По теме
yellow-arrow
НХЛ. Эдмонтон побеждает Ванкувер, поражения Коламбус и Оттавы
yellow-arrow
НХЛ. Лос-Анджелес минимально обыгрывает Флориду, поражения Колорадо и Торонто
yellow-arrow
Впервые за 24 года. Университетская сборная Украины — бронзовый призер Зимней Универсиады-2025
НХЛ
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости