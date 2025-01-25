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НХЛ. Тампа в овертайме побеждает Чикаго, поражения Юты и Вегас
Результаты тура НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 24 на 25 января прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Айлендерс" – "Филадельфия"
3 – 1 (2-1; 1-0; 0-0)
"Даллас" – "Вегас"
4 – 3 (1-1; 3-1; 0-1)
"Виннипег" – "Юта"
5 – 2 (1-0; 1-1; 3-1)
"Чикаго" – "Тампа-Бэй"
3 – 4 после ОТ (2-1; 1-1; 0-1; 0-1)
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