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НХЛ. Бостон побеждает Колорадо, поражения Миннесоты и Вашингтона

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Бостон побеждает Колорадо, поражения Миннесоты и Вашингтона

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 25 на 26 января прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Бостон" – "Колорадо»" – 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)

"Сиэтл" – "Питтсбург" – 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

"Эдмонтон" - "Баффало" - 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

"Миннесота" – "Калгари" – 4:5 (1:1, 0:2, 3:2)

"Сент-Луис" – "Даллас" – 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)

"Коламбус" - "Лос-Анджелес" - 3:2 после ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)

"Детройт" – "Тампа-Бей" – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

"Монреаль" – "Нью-Джерси" – 3:4 после ОТ (0:2, 2:1, 1:0, 0:1)

"Оттава" – "Торонто" – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

"Айлендерс" - "Каролина" - 3:2 после ОТ (1:2, 0:0, 1:0, 1:0)

"Анахайм" – "Нэшвилл" – 5:2 (2:1, 3:1, 0:0)

"Сан-Хосе" – "Флорида" – 2:7 (2:3, 0:4, 0:0)

"Ванкувер" – "Вашингтон" – 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

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