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НХЛ. Оттава побеждает Юту, поражения Калгари и Чикаго
Результаты тура НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 26 на 27 января прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Оттава" – "Юта"
3 – 1 (0-0; 1-1; 2-0)
"Виннипег" – "Калгари"
5 – 2 (1-0; 2-1; 2-1)
"Чикаго" – "Миннесота"
2 – 4 (0-2; 0-1; 2-1)
"Вегас" – "Флорида"
4 – 1 (1-0; 1-0; 2-1)
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