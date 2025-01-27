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НХЛ. Оттава побеждает Юту, поражения Калгари и Чикаго

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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Оттава побеждает Юту, поражения Калгари и Чикаго

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 26 на 27 января прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Оттава" – "Юта"

3 – 1 (0-0; 1-1; 2-0)

"Виннипег" – "Калгари"

5 – 2 (1-0; 2-1; 2-1)

"Чикаго" – "Миннесота"

2 – 4 (0-2; 0-1; 2-1)

"Вегас" – "Флорида"

4 – 1 (1-0; 1-0; 2-1)

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