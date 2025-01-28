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НХЛ. Эдмонтон побеждает Сиэтл, поражения Питтсбург и Нью-Джерси

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Эдмонтон побеждает Сиэтл, поражения Питтсбург и Нью-Джерси

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 27 на 28 января состоялся матч очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию его результат:

"Детройт" – "Лос-Анджелес" – 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)

"Филадельфия" - "Нью-Джерси" - 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

"Сент-Луис" - "Ванкувер" - 2:5 (0:2, 1:1, 1:1)

"Эдмонтон" – "Сиэтл" – 4:2 (1:2, 2:0, 1:0)

"Сан-Хосе" – "Питтсбург" – 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

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