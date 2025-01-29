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НХЛ. Баффало разгромили Бостон, поражения Рейнджерс и Калгари

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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Баффало разгромили Бостон, поражения Рейнджерс и Калгари

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 28 на 29 января состоялся матч очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию его результат:

"Баффало" – "Бостон" – 7:2 (1:1, 2:0, 4:1)

"Монреаль" – "Виннипег" – 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

"Рейнджерс" – "Каролина" – 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

"Тампа-Бэй" – "Чикаго" – 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)

"Айлендерс" – "Колорадо" – 5:2 (0:0, 1:1, 4:1)

"Калгари" – "Вашингтон" – 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

"Сиэтл" – "Анахайм" – 4:6 (3:2, 0:3, 1:1)

"Вегас" – "Даллас" – 3:4 (2:1, 1:1, 0:1, 0:1)

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