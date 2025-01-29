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НХЛ. Баффало разгромили Бостон, поражения Рейнджерс и Калгари
Результаты тура НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 28 на 29 января состоялся матч очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию его результат:
"Баффало" – "Бостон" – 7:2 (1:1, 2:0, 4:1)
"Монреаль" – "Виннипег" – 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
"Рейнджерс" – "Каролина" – 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
"Тампа-Бэй" – "Чикаго" – 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)
"Айлендерс" – "Колорадо" – 5:2 (0:0, 1:1, 4:1)
"Калгари" – "Вашингтон" – 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
"Сиэтл" – "Анахайм" – 4:6 (3:2, 0:3, 1:1)
"Вегас" – "Даллас" – 3:4 (2:1, 1:1, 0:1, 0:1)
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