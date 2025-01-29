Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НХЛ представила лучших игроков Нэшвилла в XXI веке
Получился интересный состав
Пресс-служба Национальной хоккейной лиги представила две символические сборные лучших игроков "Нэшвилла" в XXI веке.
В первую сборную попали вратарь Пекка Ринне, нападающие Майк Фишер, Филип Форсберг и Пол Кария, защитники Роман Йози и Ши Уэбер.
Во вторую сборную попали вратарь Юусе Сарос, нападающие Райн Джохансен, Дэвид Легуонд и Стив Салливан, защитники Маттиас Экхольм и Киммо Тимонен.
Yeehaw ????— NHL (@NHL) January 29, 2025
Meet the @PredsNHL Quarter-Century Team! ????
Read more ➡️ https://t.co/FWcNDDzOWm pic.twitter.com/ArK8y3dWVP
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Барселона - Аталанта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Брест - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Ещё один в тёплые края. Степаненко согласовал контракт с одним из турецких лидеров Суперлиги
- НХЛ. Эдмонтон побеждает Сиэтл, поражения Питтсбург и Нью-Джерси
- Легенда футбола из Уругвая: как любовь стала главной победой Луиса Суареса
- Слава или любовь: бывшая девушка Рэшфорда раскрыла истинную причину расставания
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000