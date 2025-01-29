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НХЛ представила лучших игроков Нэшвилла в XXI веке

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Получился интересный состав

НХЛ представила лучших игроков Нэшвилла в XXI веке

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги представила две символические сборные лучших игроков "Нэшвилла" в XXI веке.

В первую сборную попали вратарь Пекка Ринне, нападающие Майк Фишер, Филип Форсберг и Пол Кария, защитники Роман Йози и Ши Уэбер.

Во вторую сборную попали вратарь Юусе Сарос, нападающие Райн Джохансен, Дэвид Легуонд и Стив Салливан, защитники Маттиас Экхольм и Киммо Тимонен.

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