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НХЛ. Нью-Джерси разгромили Филадельфию, поражения Торонто и Нэшвилл

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Нью-Джерси разгромили Филадельфию, поражения Торонто и Нэшвилл

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 29 на 30 января прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Нью-Джерси" – "Филадельфия"

5 – 0 (0-0; 4-0; 1-0)

"Торонто" – "Миннесота"

1 – 3 (0-2; 0-0; 1-1)

"Флорида" – "Лос-Анджелес"

3 – 0 (1-0; 0-0; 2-0)

"Нэшвилл" – "Ванкувер"

1 – 3 (1-1; 0-1; 0-1)

"Юта" – "Питтсбург"

2 – 3 после ОТ (1-0; 1-1; 0-1; 0-1)

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