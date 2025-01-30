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НХЛ. Нью-Джерси разгромили Филадельфию, поражения Торонто и Нэшвилл
Результаты тура НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 29 на 30 января прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Нью-Джерси" – "Филадельфия"
5 – 0 (0-0; 4-0; 1-0)
"Торонто" – "Миннесота"
1 – 3 (0-2; 0-0; 1-1)
"Флорида" – "Лос-Анджелес"
3 – 0 (1-0; 0-0; 2-0)
"Нэшвилл" – "Ванкувер"
1 – 3 (1-1; 0-1; 0-1)
"Юта" – "Питтсбург"
2 – 3 после ОТ (1-0; 1-1; 0-1; 0-1)
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