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НХЛ. Оттава в овертайме побеждает Вашингтон, поражения Бостона и Монреаля

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Оттава в овертайме побеждает Вашингтон, поражения Бостона и Монреаля

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 30 на 31 января прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Бостон" – "Виннипег" - 2:6 (1:2, 0:0, 1:4)

"Каролина" – "Чикаго" - 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)

"Монреаль" – "Миннесота" - 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)

"Оттава" – "Вашингтон" - 5:4 после ОТ (0:0, 3:1, 1:3, 1:0)

"Тампа-Бэй" – "Лос-Анджелес" - 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

"Филадельфия" – "Айлендерс" - 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

"Эдмонтон" – "Детройт" - 2:3 после Б (2:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:2)

"Калгари" - "Анахайм" - 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

"Вегас" – "Коламбус" - 1:2 после ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

"Сиэтл" – "Сан-Хосе" - 6:2 (1:1, 4:0, 1:1)

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