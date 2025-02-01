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НХЛ. Коламбус в овертайме побеждает Юту, поражения Ванкувер и Нэшвилл
Результаты тура НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 31 января на 1 февраля прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Баффало" – "Нэшвилл"
4 – 3 (2-2; 1-1; 1-0)
"Даллас" – "Ванкувер"
5 – 3 (1-0; 1-1; 3-2)
"Колорадо" – "Сент-Луис"
5 – 0 (4-0; 0-0; 1-0)
"Юта" – "Коламбус"
2 – 3 после ОТ (0-0; 1-0; 1-2; 0-1)
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