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НХЛ. Оттава разгромила Миннесотту, поражения Каролины и Калгари

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Оттава разгромила Миннесотту, поражения Каролины и Калгари

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 1 на 2 февраля состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Вашингтон" – "Виннипег"

3:4 после ОТ (0:2, 2:1, 2:1, 0:1)

"Эдмонтон" – "Торонто"

3:4 (0:3, 1:0, 2:1)

"Каролина" – "Лос-Анджелес"

2:4 (1:1, 0:2, 1:1)

"Оттава" – "Миннесотта"

6:0 (1:0, 2:0, 3:0)

"Питтсбург" – "Нэшвилл"

3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

"Тампа-Бэй" – "Айлендерс"

2:3 после ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)

"Калгари" – "Детройт"

1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

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