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НХЛ. Оттава разгромила Миннесотту, поражения Каролины и Калгари
Результаты тура НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 1 на 2 февраля состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Вашингтон" – "Виннипег"
3:4 после ОТ (0:2, 2:1, 2:1, 0:1)
"Эдмонтон" – "Торонто"
3:4 (0:3, 1:0, 2:1)
"Каролина" – "Лос-Анджелес"
2:4 (1:1, 0:2, 1:1)
"Оттава" – "Миннесотта"
6:0 (1:0, 2:0, 3:0)
"Питтсбург" – "Нэшвилл"
3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
"Тампа-Бэй" – "Айлендерс"
2:3 после ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)
"Калгари" – "Детройт"
1:3 (0:2, 0:0, 1:1)
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