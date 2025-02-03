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НХЛ. Даллас побеждает Коламбус, Ванкувер в овертайме уступает Детройту

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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Даллас побеждает Коламбус, Ванкувер в овертайме уступает Детройту

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь со 2 на 3 февраля состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Даллас" – "Коламбус"

5 – 3 (1-1; 2-2; 2-0)

"Рейнджерс" – "Вегас"

4 – 2 (0-1; 1-1; 3-0)

"Флорида" – "Айлендерс"

6 – 3 (2-0; 2-3; 2-0)

"Юта" – "Сент-Луис"

1 – 2 (0-1; 0-0; 1-1)

"Ванкувер" – "Детройт"

2 – 3 после ОТ (1-1; 0-1; 1-0; 0-1)

"Сиэтл" – "Калгари"

2 – 3 (0-3; 1-0; 1-0)

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