  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. НХЛ. Оттава уверенно побеждает Нэшвилл
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НХЛ. Оттава уверенно побеждает Нэшвилл

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Оттава уверенно побеждает Нэшвилл

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 3 на 4 февраля состоялся матч очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию его результат:

"Оттава" – "Нэшвилл"

5 – 2 (0-0; 2-1; 3-1)

По теме
yellow-arrow
НХЛ. Даллас побеждает Коламбус, Ванкувер в овертайме уступает Детройту
yellow-arrow
НХЛ. Оттава разгромила Миннесотту, поражения Каролины и Калгари
yellow-arrow
НХЛ. Коламбус в овертайме побеждает Юту, поражения Ванкувер и Нэшвилл
НХЛ
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости