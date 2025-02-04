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НХЛ. Оттава уверенно побеждает Нэшвилл
Результаты тура НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 3 на 4 февраля состоялся матч очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию его результат:
"Оттава" – "Нэшвилл"
5 – 2 (0-0; 2-1; 3-1)
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