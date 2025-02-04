Международная федерация хоккея запретила России играть на чемпионате мира-2026

Международная федерация хоккея не разрешила сборной россии участвовать на чемпионате мира-2026. Об этом сообщила местная федерация хоккея.

Отмечается, что вопрос об участии представителей "страны 404" в Олимпийских играх-2026 будет рассматриваться отдельно.

Решение об отстранении было принято на заседании совета Международной федерации хоккея, которое проходит со 2 по 4 февраля в Швейцарии.

Напомним, сборным россии и беларуси по хоккею не разрешено участвовать в международных соревнованиях с 28 февраля 2022 года.