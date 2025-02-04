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Международная федерация хоккея запретила России играть на чемпионате мира-2026

Хоккей
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Слава богу

Международная федерация хоккея запретила России играть на чемпионате мира-2026

IIHF

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Международная федерация хоккея не разрешила сборной россии участвовать на чемпионате мира-2026. Об этом сообщила местная федерация хоккея.

Отмечается, что вопрос об участии представителей "страны 404" в Олимпийских играх-2026 будет рассматриваться отдельно.

Решение об отстранении было принято на заседании совета Международной федерации хоккея, которое проходит со 2 по 4 февраля в Швейцарии.

Напомним, сборным россии и беларуси по хоккею не разрешено участвовать в международных соревнованиях с 28 февраля 2022 года.

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