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НХЛ. Лос-Анджелес в серии буллитов побеждает Даллас, поражения Рейнджерс и Эдмонтон
Результаты тура НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 7 на 8 февраля прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Рейнджерс" – "Питтсбург"
2 – 3 (1-0; 1-3; 0-0)
"Виннипег" – "Айлендерс"
4 – 3 (1-2; 3-0; 0-1)
"Чикаго" – "Нэшвилл"
6 – 2 (2-1; 3-0; 1-1)
"Эдмонтон" – "Колорадо"
4 – 5 (2-3; 2-1; 0-1)
"Лос-Анджелес" – "Даллас"
5 – 4 после Б (1-1; 2-1; 1-2; 0-0; 2-0)
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