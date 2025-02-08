  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. НХЛ. Лос-Анджелес в серии буллитов побеждает Даллас, поражения Рейнджерс и Эдмонтон
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НХЛ. Лос-Анджелес в серии буллитов побеждает Даллас, поражения Рейнджерс и Эдмонтон

Хоккей

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Лос-Анджелес в серии буллитов побеждает Даллас, поражения Рейнджерс и Эдмонтон

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 7 на 8 февраля прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Рейнджерс" – "Питтсбург"

2 – 3 (1-0; 1-3; 0-0)

"Виннипег" – "Айлендерс"

4 – 3 (1-2; 3-0; 0-1)

"Чикаго" – "Нэшвилл"

6 – 2 (2-1; 3-0; 1-1)

"Эдмонтон" – "Колорадо"

4 – 5 (2-3; 2-1; 0-1)

"Лос-Анджелес" – "Даллас"

5 – 4 после Б (1-1; 2-1; 1-2; 0-0; 2-0)

По теме
yellow-arrow
Международная федерация хоккея запретила России играть на чемпионате мира-2026
yellow-arrow
НХЛ. Оттава уверенно побеждает Нэшвилл
yellow-arrow
НХЛ. Даллас побеждает Коламбус, Ванкувер в овертайме уступает Детройту
НХЛ
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости