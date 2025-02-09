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НХЛ. Флорида побеждает Оттаву, поражения Бостона и Сан-Хосе

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Флорида побеждает Оттаву, поражения Бостона и Сан-Хосе

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 8 на 9 февраля состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Детройт" – "Тампа-Бэй" – 3:6 (2:4, 1:0, 0:2)

"Монреаль" – "Нью-Джерси" – 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

"Каролина" – "Юта" – 7:3 (1:1, 4:1, 2:1)

"Бостон" - "Вегас" - 3:4 (2:1, 1:1, 0:2)

"Ванкувер" - "Торонто" - 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

"Сент-Луис" - "Чикаго" - 6:5 после Б (0:2, 3:0, 2:3, 0:0, 2:1)

"Коламбус" - "Рейнджерс" - 3:4 (2:1, 1:1, 0:2)

Флорида – Оттава – 5:1 (0:1, 4:0, 1:0)

"Филадельфия" – "Питтсбург" – 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

"Миннесота" – "Айлендерс" – 6:3 (1:1, 3:2, 2:0)

"Нэшвилл" – "Баффало" – 6:4 (2:2, 2:1, 2:1)

"Сан-Хосе" – "Даллас" – 3:8 (2:3, 0:2, 1:3)

"Калгари" - "Сиэтл" - 2:3 после ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 0:1)

"Лос-Анджелес" - "Анахайм" - 1:2 после Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:2)

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