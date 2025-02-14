НХЛ объявила о проведении Кубка мира по хоккею в 2028 году

Пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги сделала заявление о проведении Кубка мира по хоккею в 2028 году.

"Международные соревнования среди лучших хоккеистов крайне важны для наших игроков — представлять свои страны на льду заложено у них в ДНК, и фанаты хоккея это ценят. Кубок мира — ключевой шаг в нашей совместной приверженности международному хоккею", — приводит слова комиссара НХЛ Гэри Беттмэна пресс-служба лиги.

Отмечается, что турнир состоится в феврале и будет организован совместно НХЛ и профсоюзом игроков. В ближайшие месяцы начнётся процесс подачи заявок от городов-кандидатов на проведение турнира.