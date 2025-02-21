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Трамп поддержал сборную США по хоккею перед финалом против Канады: Возможно, они станут нашим 51-м штатом
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Getty Images/Global Images Ukraine
Президент США Дональд Трамп высказался накануне финала Турнира четырех наций по хоккею, в котором американцы сыграют против Канады.
"Сегодня утром я позвоню нашей великой американской хоккейной команде, чтобы вдохновить их на победу сегодня вечером против Канады, которая с гораздо более низкими налогами и гораздо более сильной безопасностью, однажды, возможно, скоро, станет нашим заветным и очень важным Пятьдесят Первым штатом.
Сегодня вечером я буду выступать перед губернаторами в Вашингтоне, к сожалению, не смогу присутствовать. Но мы все будем наблюдать, и если губернатор Трюдо захочет присоединиться к нам, мы будем очень рады его видеть. Удачи вам всем и отличной игры сегодня вечером. Это так захватывает!" - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Напомним, что финал Турнира четырех наций начнется в 3:00 по киевскому времени.
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