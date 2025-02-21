  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Трамп поддержал сборную США по хоккею перед финалом против Канады: Возможно, они станут нашим 51-м штатом
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Трамп поддержал сборную США по хоккею перед финалом против Канады: Возможно, они станут нашим 51-м штатом

Хоккей

В своем репертуаре

Трамп поддержал сборную США по хоккею перед финалом против Канады: Возможно, они станут нашим 51-м штатом

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент США Дональд Трамп высказался накануне финала Турнира четырех наций по хоккею, в котором американцы сыграют против Канады.

"Сегодня утром я позвоню нашей великой американской хоккейной команде, чтобы вдохновить их на победу сегодня вечером против Канады, которая с гораздо более низкими налогами и гораздо более сильной безопасностью, однажды, возможно, скоро, станет нашим заветным и очень важным Пятьдесят Первым штатом.

Сегодня вечером я буду выступать перед губернаторами в Вашингтоне, к сожалению, не смогу присутствовать. Но мы все будем наблюдать, и если губернатор Трюдо захочет присоединиться к нам, мы будем очень рады его видеть. Удачи вам всем и отличной игры сегодня вечером. Это так захватывает!" - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Напомним, что финал Турнира четырех наций начнется в 3:00 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
НХЛ объявила о проведении Кубка мира по хоккею в 2028 году
yellow-arrow
НХЛ. Флорида побеждает Оттаву, поражения Бостона и Сан-Хосе
yellow-arrow
НХЛ. Лос-Анджелес в серии буллитов побеждает Даллас, поражения Рейнджерс и Эдмонтон
Дональд Трамп
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости