Трамп поддержал сборную США по хоккею перед финалом против Канады: Возможно, они станут нашим 51-м штатом

Президент США Дональд Трамп высказался накануне финала Турнира четырех наций по хоккею, в котором американцы сыграют против Канады.

"Сегодня утром я позвоню нашей великой американской хоккейной команде, чтобы вдохновить их на победу сегодня вечером против Канады, которая с гораздо более низкими налогами и гораздо более сильной безопасностью, однажды, возможно, скоро, станет нашим заветным и очень важным Пятьдесят Первым штатом.

Сегодня вечером я буду выступать перед губернаторами в Вашингтоне, к сожалению, не смогу присутствовать. Но мы все будем наблюдать, и если губернатор Трюдо захочет присоединиться к нам, мы будем очень рады его видеть. Удачи вам всем и отличной игры сегодня вечером. Это так захватывает!" - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Напомним, что финал Турнира четырех наций начнется в 3:00 по киевскому времени.