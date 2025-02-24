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НХЛ. Вашингтон побеждает Эдмонтон, поражения Сан-Хосе и Колорадо
Результаты тура НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 23 на 24 февраля прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Вашингтон" – "Эдмонтон" – 7:3 (2:1, 3:0, 2:2)
"Питтсбург" - "Рейнджерс" - 3:5 (1:1, 0:1, 2:3)
"Нэшвилл" – "Нью-Джерси" – 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)
"Сент-Луис" – "Колорадо" – 3:1 (0:1, 3:0, 0:0)
"Детройт" - "Анахайм" - 5:4 после ОТ (3:1, 1:1, 0:2, 1:0)
"Тампа-Бэй" – "Сиэтл" – 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
"Чикаго" – "Торонто" – 2:5 (1:0, 1:3, 0:2)
"Айлендерс" – "Даллас" – 3:4 (0:1, 2:3, 1:0)
"Калгари" - "Сан-Хосе" - 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
"Юта" – "Ванкувер" – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
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