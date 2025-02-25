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НХЛ. Виннипег в овертайме побеждает Сан-Хосе, Вегас уступает Лос-Анджелес
Результаты тура НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 24 на 25 февраля прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Виннипег" – "Сан-Хосе"
2 – 1 после ОТ (0-1; 0-0; 1-0; 1-0)
"Лос-Анджелес" – "Вегас"
5 – 2 (1-0; 0-2; 4-0)
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