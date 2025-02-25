  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. НХЛ. Виннипег в овертайме побеждает Сан-Хосе, Вегас уступает Лос-Анджелес
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НХЛ. Виннипег в овертайме побеждает Сан-Хосе, Вегас уступает Лос-Анджелес

Хоккей

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Виннипег в овертайме побеждает Сан-Хосе, Вегас уступает Лос-Анджелес

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 24 на 25 февраля прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Виннипег" – "Сан-Хосе"

2 – 1 после ОТ (0-1; 0-0; 1-0; 1-0)

"Лос-Анджелес" – "Вегас"

5 – 2 (1-0; 0-2; 4-0)

По теме
yellow-arrow
НХЛ. Вашингтон побеждает Эдмонтон, поражения Сан-Хосе и Колорадо
yellow-arrow
Трамп поддержал сборную США по хоккею перед финалом против Канады: Возможно, они станут нашим 51-м штатом
yellow-arrow
НХЛ объявила о проведении Кубка мира по хоккею в 2028 году
НХЛ
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости