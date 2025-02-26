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НХЛ. Монреаль разгромил Каролину, поражения Миннесоты и Нэшвилл

Хоккей

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Монреаль разгромил Каролину, поражения Миннесоты и Нэшвилл

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 25 на 26 февраля прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Баффало" – "Анахайм" – 3:2 (0:1, 0:1, 3:0)

"Бостон" – "Торонто" – 4:5 после ОТ (2:0, 1:1, 1:3, 0:1)

"Вашингтон" – "Калгари" – 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

"Коламбус" – "Даллас" – 6:4 (2:1, 2:2: 2:1)

"Монреаль" – "Каролина" – 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

"Филадельфия" – "Питтсбург" – 6:1 (2:0, 3:1, 1:0)

"Айлендерс" – "Рейнджерс" – 1:5 (1:3, 0:2, 0:0)

"Тампа-Бэй" – "Эдмонтон" – 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

"Миннесота" - "Детройт" – 2:3 (2:0, 0:2, 0:1)

"Нэшвилл" – "Флорида" – 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

"Сент-Луис" – "Сиэтл" – 7:2 (2:0, 4:0, 1:2)

"Юта" – "Чикаго" – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

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