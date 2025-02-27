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НХЛ. Ванкувер в овертайме побеждает Лос-Анджелес, Оттава проигрывает Виннипегу
Результаты тура НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 26 на 27 февраля прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Оттава" – "Виннипег" – 1:4 (0-2; 1-1; 0-1)
"Колорадо" – "Нью-Джерси" – 5:1 (1-0; 0-0; 4-1)
"Лос-Анджелес" - "Ванкувер" - 2:3 после ОТ (0-1; 0-1; 2-0; 0-1)
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