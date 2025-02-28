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Сокол празднует 40 лет с момента завоевания бронзовых медалей советского чемпионата

Хоккей
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Историческое достижение столичного клуба

Сокол празднует 40 лет с момента завоевания бронзовых медалей советского чемпионата

Фото - ХК Сокіл

Новина українською

26 февраля 1985 года в киевском "Дворце спорта" хозяева разгромили со счетом 7:1 воскресенский "Химик", который в сезоне 1983/84 занял третье место в первенстве. Тогда "Сокол" единственный раз в своей истории и в истории украинского хоккея завоевал бронзовые медали чемпионата СССР.

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Из 25 хоккеистов, выступавших в коллективе в упомянутом сезоне, до наших дней не дожило шестеро. В Киеве остались жить только вратарь Александр Васильев, защитник Николай Ладыгин, нападающие Андрей Овчинников и Олег Исламов.

В сводной таблице всех чемпионатов украинский гранд замыкает топ-10.

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ХК Сокол (Киев)
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Источник:
Сокіл
Опубликовал: Александр Симченко
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