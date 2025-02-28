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НХЛ. Монреаль в овертайме побеждает Сан-Хосе, поражения Детройта и Баффало
Результаты тура НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 27 на 28 февраля прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Вашингтон" – "Сент-Луис"
2:5 (1:2, 1:2, 0:1)
"Флорида" – "Эдмонтон"
4:3 (1:1, 1:1, 2:1)
"Бостон" – "Айлендерс"
1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
"Каролина" – "Баффало"
5:2 (3:1, 1:0, 1:1)
"Детройт" – "Коламбус"
2:5 (0:0, 2:4, 0:1)
"Монреаль" – "Сан-Хосе"
4:3 после ОТ (2:2, 0:1, 1:0, 1:0)
"Тампа-Бей" – "Калгари"
3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
"Питтсбург" – "Филадельфия"
5:4 после ОТ (0:1, 3:3, 1:0, 1:0)
"Нэшвилл" – "Виннипег"
2:1 (2:1, 0:0, 0:0)
"Юта" – "Миннесота"
6:1 (2:0, 1:1, 3:0)
"Анахайм" – "Ванкувер"
5:2 (0:2, 3:0, 2:0)
"Вегас" – "Чикаго"
7:5 (5:1, 1:2, 1:2)
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