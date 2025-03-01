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НХЛ. Торонто минимально побеждает Рейнджерс, поражения Миннесоты и Лос-Анджелес
Результаты тура НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 28 февраля на 1 марта прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Рейнджерс" – "Торонто"
2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
"Даллас" – "Лос-Анджелес"
6:2 (3:1, 1:1, 2:0)
"Колорадо" – "Миннесота"
5:2 (1:2, 3:0, 1:0)
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