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НХЛ. Филадельфия в серии буллитов побеждает Виннипег, поражения Баффало и Ванкувер

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Филадельфия в серии буллитов побеждает Виннипег, поражения Баффало и Ванкувер

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 1 на 2 марта состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Коламбус" – "Детройт" 5:3 (0:0, 3:1, 2:2)

"Баффало" – "Монреаль" 2:4 (0:0, 2:3, 0:1)

"Виннипег" – "Филадельфия" 1:2 после Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)

"Каролина" – "Эдмонтон" 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

"Оттава" – "Сан-Хосе" 5:3 (1:0, 0:2, 4:1)

"Сент-Луис" – "Лос-Анджелес" 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

"Юта" – "Нью-Джерси" 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

"Анахайм" – "Чикаго" 3:6 (0:0, 2:3, 1:3)

"Сиэтл" – "Ванкувер" 6:3 (1:2, 3:1, 2:0)

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