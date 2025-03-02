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НХЛ. Филадельфия в серии буллитов побеждает Виннипег, поражения Баффало и Ванкувер
Результаты тура НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 1 на 2 марта состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Коламбус" – "Детройт" 5:3 (0:0, 3:1, 2:2)
"Баффало" – "Монреаль" 2:4 (0:0, 2:3, 0:1)
"Виннипег" – "Филадельфия" 1:2 после Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)
"Каролина" – "Эдмонтон" 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
"Оттава" – "Сан-Хосе" 5:3 (1:0, 0:2, 4:1)
"Сент-Луис" – "Лос-Анджелес" 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
"Юта" – "Нью-Джерси" 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
"Анахайм" – "Чикаго" 3:6 (0:0, 2:3, 1:3)
"Сиэтл" – "Ванкувер" 6:3 (1:2, 3:1, 2:0)
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