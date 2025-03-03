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НХЛ. Каролина в овертайме побеждает Калгари, поражения Нэшвилл и Питтсбург
Результаты тура НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь со 2 на 3 марта состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Каролина" – "Калгари" 2:1 после ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)
"Даллас" – "Сент-Луис" 6:3 (3:2, 2:1, 2:0)
"Рейнджерс" – "Нэшвилл" 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Вегас – Нью-Джерси 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
"Питтсбург" – "Торонто" 5:6 после ОТ (3:2, 1:3, 1:0, 0:1)
"Миннесота" – "Бостон" 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
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