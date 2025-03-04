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НХЛ. Вашингтон в серии буллитов побеждает Оттаву, поражения Баффало и Торонто

Хоккей

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Вашингтон в серии буллитов побеждает Оттаву, поражения Баффало и Торонто

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 3 на 4 марта прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Вашингтон" – "Оттава"

5 – 4 после Б (2-0; 1-1; 1-3; 0-0; 1-0)

"Монреаль" – "Баффало"

4 – 3 после ОТ (3-0; 0-1; 0-2; 1-0)

"Рейнджерс" – "Айлендерс"

4 – 0 (2-0; 0-0; 2-0)

"Флорида" – "Тампа-Бэй"

2 – 1 (0-0; 2-0; 0-1)

"Торонто" – "Сан-Хосе"

2 – 3 после Б (0-0; 2-0; 0-2; 0-0; 1-2)

"Чикаго" – "Лос-Анджелес"

5 – 1 (1-1; 2-0; 2-0)

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