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Вашингтон представил специальную форму, посвящённую фестивалю цветущей сакуры
Позже она будет продана с аукциона
"Вашингтон Кэпиталз" представил специальную форму, посвящённую фестивалю цветущей сакуры, пишет пресс-служба Национальной хоккейной лиги.
Команда представила специальную форму "Цветущая сакура", отдавая дань уважения ежегодному национальному фестивалю цветущей сакуры, который проходит в Вашингтоне.
Форма будет использована перед игрой с "Детройт Ред Уингз" 19 марта. Затем она будет продана с аукциона.
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