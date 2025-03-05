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Вашингтон представил специальную форму, посвящённую фестивалю цветущей сакуры

Хоккей

Позже она будет продана с аукциона

Вашингтон представил специальную форму, посвящённую фестивалю цветущей сакуры

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

"Вашингтон Кэпиталз" представил специальную форму, посвящённую фестивалю цветущей сакуры, пишет пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Команда представила специальную форму "Цветущая сакура", отдавая дань уважения ежегодному национальному фестивалю цветущей сакуры, который проходит в Вашингтоне.

Форма будет использована перед игрой с "Детройт Ред Уингз" 19 марта. Затем она будет продана с аукциона.

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