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НХЛ. Оттава в овертайме побеждает Чикаго, поражения Анахайм и Рейнджерс
Результаты тура НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 5 на 6 марта прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Рейнджерс" – "Вашингтон" 2:3 после ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)
"Чикаго" – "Оттава" 3:4 после ВТ (2:2, 0:1, 1:0, 0:1)
"Вегас" – "Торонто" 5:2 (3:0, 2:1, 0:1)
"Ванкувер" - "Анахайм" 3:2 (0:1, 3:0, 0:1)
"Лос-Анджелес" – "Сент-Луис" 2:3 после Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:2)
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