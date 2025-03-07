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НХЛ. Даллас в овертайме побеждает Калгари, поражения Коламбус и Детройт
Результаты тура НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 6 на 7 марта прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Детройт" – "Юта" 2:4 (2:1, 0:1, 0:2)
"Каролина" – "Бостон" 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
"Тампа-Бэй" – "Баффало" 6:5 (2:3, 3:2, 1:0)
"Филадельфия" – "Виннипег" 1:4 (0:2, 0:2, 1:0)
"Флорида" – "Коламбус" 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
"Даллас" – "Калгари" 3:2 после ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
"Нэшвилл" – "Сиэтл" 5:3 (1:1, 3:0, 1:2)
"Эдмонтон" – "Монреаль" 3:2 после ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
"Колорадо" – "Сан-Хосе" 7:3 (3:1, 2:0, 2:2)
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