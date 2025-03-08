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НХЛ. Чикаго в овертайме побеждает Юту, поражения Нью-Джерси и Детройт

Хоккей

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Чикаго в овертайме побеждает Юту, поражения Нью-Джерси и Детройт

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 7 на 8 марта прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Вашингтон" – "Детройт" 5:2 (1:2, 0:0, 4:0)

"Нью-Джерси – Виннипег" 1:6 (0:1, 0:2, 1:3)

"Чикаго" – "Юта" 4:3 после ОТ (0:1, 3:0, 0:2, 1:0)

"Анахайм" – "Сент-Луис" 3:4 (1:1, 0:1, 2:2)

"Ванкувер" – "Миннесота" 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

"Вегас" – "Питтсбург" 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

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