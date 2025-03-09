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НХЛ. Флорида разгромила Баффало, поражения Торонто и Даллас

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Флорида разгромила Баффало, поражения Торонто и Даллас

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 8 на 9 марта прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Флорида" – "Баффало" 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

"Калгари" – "Монреаль" 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

"Колорадо" – "Торонто" 7:4 (2:3, 1:1, 4:0)

"Лос-Анджелес" – "Сент-Луис" 2:1 после ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

"Нэшвилл" – "Чикаго" 3:2 после ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 1:0)

"Эдмонтон" – "Даллас" 5:4 (3:1, 2:0, 0:3)

"Сан-Хосе" – "Айлендерс" 2:4 (0:2, 1:0, 1:2)

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