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НХЛ. Флорида разгромила Баффало, поражения Торонто и Даллас
Результаты тура НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 8 на 9 марта прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Флорида" – "Баффало" 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
"Калгари" – "Монреаль" 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
"Колорадо" – "Торонто" 7:4 (2:3, 1:1, 4:0)
"Лос-Анджелес" – "Сент-Луис" 2:1 после ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)
"Нэшвилл" – "Чикаго" 3:2 после ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 1:0)
"Эдмонтон" – "Даллас" 5:4 (3:1, 2:0, 0:3)
"Сан-Хосе" – "Айлендерс" 2:4 (0:2, 1:0, 1:2)
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