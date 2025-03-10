  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. НХЛ. Коламбус побеждает Рейнджерс, поражения Вегас и Ванкувер
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НХЛ. Коламбус побеждает Рейнджерс, поражения Вегас и Ванкувер

Хоккей

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Коламбус побеждает Рейнджерс, поражения Вегас и Ванкувер

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 9 на 10 марта прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Рейнджерс" – "Коламбус"

3 – 7 (1-1; 2-4; 0-2)

"Вегас" – "Лос-Анджелес"

5 – 6 (0-2; 2-2; 3-2)

"Анахайм" – "Айлендерс"

4 – 1 (1-0; 1-0; 2-1)

"Ванкувер" – "Даллас"

1 – 4 (0-0; 1-2; 0-2)

По теме
yellow-arrow
НХЛ. Флорида разгромила Баффало, поражения Торонто и Даллас
yellow-arrow
НХЛ. Чикаго в овертайме побеждает Юту, поражения Нью-Джерси и Детройт
yellow-arrow
НХЛ. Даллас в овертайме побеждает Калгари, поражения Коламбус и Детройт
НХЛ
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости