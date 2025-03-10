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НХЛ. Коламбус побеждает Рейнджерс, поражения Вегас и Ванкувер
Результаты тура НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 9 на 10 марта прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Рейнджерс" – "Коламбус"
3 – 7 (1-1; 2-4; 0-2)
"Вегас" – "Лос-Анджелес"
5 – 6 (0-2; 2-2; 3-2)
"Анахайм" – "Айлендерс"
4 – 1 (1-0; 1-0; 2-1)
"Ванкувер" – "Даллас"
1 – 4 (0-0; 1-2; 0-2)
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