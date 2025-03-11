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НХЛ. Торонто в серии буллитов побеждает Юту, поражения Детройт и Чикаго

Хоккей

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Торонто в серии буллитов побеждает Юту, поражения Детройт и Чикаго

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 10 на 11 марта прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Баффало" – "Эдмонтон"

3 – 2 (1-0; 1-2; 1-0)

"Оттава" – "Детройт"

2 – 1 (0-0; 1-0; 1-1)

"Колорадо" – "Чикаго"

3 – 0 (0-0; 0-0; 3-0)

"Юта" – "Торонто"

3 – 4 после Б (0-2; 3-1; 0-0; 0-0; 1-2)

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