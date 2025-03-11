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НХЛ. Торонто в серии буллитов побеждает Юту, поражения Детройт и Чикаго
Результаты тура НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 10 на 11 марта прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Баффало" – "Эдмонтон"
3 – 2 (1-0; 1-2; 1-0)
"Оттава" – "Детройт"
2 – 1 (0-0; 1-0; 1-1)
"Колорадо" – "Чикаго"
3 – 0 (0-0; 0-0; 3-0)
"Юта" – "Торонто"
3 – 4 после Б (0-2; 3-1; 0-0; 0-0; 1-2)
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