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НХЛ. Миннесота в серии буллитов побеждает Колорадо, поражения Флориды и Филадельфии

Хоккей

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Миннесота в серии буллитов побеждает Колорадо, поражения Флориды и Филадельфии

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 11 на 12 марта прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Бостон" – "Флорида" 3:2 (0:1, 0:0, 3:1)

"Нью-Джерси" – "Коламбус" 5:3 (3:0, 1:2, 1:1)

"Питтсбург" – "Вегас" 3:2 после ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)

"Филадельфия" – "Оттава" 2:5 (0:1, 2:2, 0:2)

"Каролина" - "Тампа-Бей" 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

"Виннипег" – "Рейнджерс" 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

"Миннесота" – "Колорадо" 2:1 после Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 2:0)

"Анахайм" – "Вашингтон" 4:7 (2:2, 0:1, 2:4)

"Ванкувер" – "Монреаль" 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)

"Лос-Анджелес" – "Айлендерс" 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

"Сан-Хосе" – "Нэшвилл" 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)

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