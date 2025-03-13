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НХЛ. Ванкувер в серии буллитов побеждает Калгари, поражения Монреаль и Баффало

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Ванкувер в серии буллитов побеждает Калгари, поражения Монреаль и Баффало

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 12 на 13 марта прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Детройт" – "Баффало" 7:3 (3:2, 1:1, 3:0)

"Калгари" – "Ванкувер" 3:4 после Б (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:2)

"Юта" – "Анагайм" 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

"Сиэтл" – "Монреаль" 5:4 после ОТ (1:0, 1:3, 2:1, 1:0)

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