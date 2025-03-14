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НХЛ. Вегас разгромили Коламбус, поражения Торонто и Бостона
Результаты тура НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 13 на 14 марта прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Коламбус" – "Вегас" 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)
"Оттава" – "Бостон" 6:3 (4:1, 1:2, 1:0)
"Питтсбург" – "Сент-Луис" 5:3 (1:0, 2:1, 2:2)
"Торонто" – "Флорида" 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)
"Филадельфия" – "Тампа-Бэй" 4:3 после Б (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 2:1)
"Нью-Джерси" – "Эдмонтон" 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)
"Миннесота" – "Рейнджерс" 2:3 после ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 0:1)
"Лос-Анджелес" – "Вашингтон" 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
"Сан-Хосе" – "Чикаго" 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)
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