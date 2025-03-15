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НХЛ. Эдмонтон в овертайме побеждает Айлендерс, поражения Даллас и Калгари

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Эдмонтон в овертайме побеждает Айлендерс, поражения Даллас и Калгари

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 14 на 15 марта прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Каролина" – "Детройт" 4:2 (0:1, 3:0, 1:1)

"Айлендерс" – "Эдмонтон" 1:2 после ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

"Виннипег" – "Даллас" 4:1 (260, 1:0, 1:1)

"Калгари" – "Колорадо" 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)

"Анахайм" – "Нэшвилл" 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

"Сиэтл" – "Юта" 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

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